Что произошло

Банду возглавлял офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к схеме двух членов военно-врачебной комиссии - травматолога и хирурга.

"Офицер подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и выезжать за границу", - пишет пресс-служба.

Правоохранители провели обушки в городском ТЦК и СП, а также по месту жительства участников банды. Были изъяты:

записи с "черной бухгалтерией";

списки военнообязанных мужчин;

поддельные медицинские справки;

деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

Три участника банды были задержаны.

Что грозит

Все задержанные подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной организованной группой из корыстных побуждений. В соответствии с ч. 3 ст. 332 УК Украины, им грозит до 9 лет тюрьмы.

Фото: Помогали уклонистам сбежать из Украины. В Виннице разоблачены должностные лица ТЦК (dbr.gov.ua)

Проверки военкомов по всей Украине

Напомним, что после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всех областных военкомов.