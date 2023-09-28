В Виннице разоблачена банда, которая помогала уклоняющимся бежать за границу. Задержаны чиновники городского ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Что произошло
Банду возглавлял офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к схеме двух членов военно-врачебной комиссии - травматолога и хирурга.
"Офицер подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и выезжать за границу", - пишет пресс-служба.
Правоохранители провели обушки в городском ТЦК и СП, а также по месту жительства участников банды. Были изъяты:
Три участника банды были задержаны.
Что грозит
Все задержанные подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной организованной группой из корыстных побуждений. В соответствии с ч. 3 ст. 332 УК Украины, им грозит до 9 лет тюрьмы.
Фото: Помогали уклонистам сбежать из Украины. В Виннице разоблачены должностные лица ТЦК (dbr.gov.ua)
Проверки военкомов по всей Украине
Напомним, что после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.
После этого глава государства поддержал решение об увольнении всех областных военкомов.
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