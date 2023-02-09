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Допомагали ухилянтам: поліція затримала жителів Дніпра та Одеси

Фото: паспорт громадянина України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали двох чоловіків, котрі організували канали незаконного виїзду військовозобов'язаних українців за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генеральної прокуратури України.

Як вияснило слідство, житель Одеси незаконно хотів переправити двох військовозобов’язаних громадян України через державний кордон у пунктах пропуску з Республікою Молдова та Румунією. За це він просив у них від 4000 до 5500 євро.

"Підозрюваний передав їм підроблені документи - свідоцтва про народження трьох дітей, які дають підстави для виїзду за межі України, а також керував їх діями щодо подальшого перетину кордону", - сказано в повідомленні.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави - 1 мільйон гривень.

Окрім цього у місті Дніпро було затримано чоловіка, котрий за 2000 доларів США пообіцяв підробити офіційні документи та забезпечити включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних "Шлях".

Внесення до такої бази надавало можливість виїздити за кордон як волонтер.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури й Центральної окружної прокуратури м. Дніпра обом громадянам повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України)", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ заблокували канали незаконного виїзду за кордон "ухилянтів". Їх виявили в Одеській, Хмельницькій, Миколаївській й Рівненській областях.

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