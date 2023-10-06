UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагали РФ. США додали понад 40 компаній Китаю до списку експортного контролю

Фото: США додали понад 40 компаній Китаю до списку експортного контролю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До списку експортного контролю.крім китайських компаній також доєднались сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.

"Сьогоднішні доповнення до Списку юридичних осіб дають чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

Санкції США проти Росії

Нещодавно США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Пізніше Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники. Під обмеження потрапили компанії із Росії.

Також законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитай