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Допомагали перекидати ешелони РФ. У Харківській області затримано екс-чиновників УЗ

Фото: у Харківській області затримано екс-чиновників УЗ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії Укрзалізниці, які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, після захоплення частини Харківської області посадовці УЗ добровільно співпрацювали з місцевою окупаційною "адміністрацією", де їм роздали керівні "посади" у лавах створеної ворогом "Куп'янськ-південної дистанції колії".

організували "передачу" окупантам виробничого обладнання місцевого підрозділу "Укрзалізниці". Також вони особисто закликали місцевих жителів приєднуватися до "залізничних підприємств", які контролював ворог.

Після звільнення території Харківської області один із зловмисників втік до РФ, інші - вирішили "залягти на дно" та спробували уникнути покарання.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх. Їм повідомлено про підозру за ч.

Нагадаємо, ранішеСБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював із ворогом. Зрадник працював в окупаційному "МВС".

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