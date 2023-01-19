Помогали перебрасывать эшелоны РФ. В Харьковской области задержаны экс-чиновники УЗ

По данным СБУ, после захвата части Харьковской области должностные лица УЗ добровольно сотрудничали с местной оккупационной "администрацией", где им раздали руководящие "должности" в рядах созданной врагом "Купянск-южной дистанции колеи".

организовали "передачу" оккупантам производственного оборудования местного подразделения "Укрзализныци". Также они лично призывали местных жителей присоединяться к "железнодорожным предприятиям", которые контролировал враг.

После освобождения территории Харьковской области один из злоумышленников сбежал в РФ, другие - решили "залечь на дно" и попытались избежать наказания.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Им сообщено о подозрении по ч.