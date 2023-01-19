Помогали перебрасывать эшелоны РФ. В Харьковской области задержаны экс-чиновники УЗ

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала Укрзализныци, которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным СБУ, после захвата части Харьковской области должностные лица УЗ добровольно сотрудничали с местной оккупационной "администрацией", где им раздали руководящие "должности" в рядах созданной врагом "Купянск-южной дистанции колеи".
организовали "передачу" оккупантам производственного оборудования местного подразделения "Укрзализныци". Также они лично призывали местных жителей присоединяться к "железнодорожным предприятиям", которые контролировал враг.
После освобождения территории Харьковской области один из злоумышленников сбежал в РФ, другие - решили "залечь на дно" и попытались избежать наказания.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Им сообщено о подозрении по ч.
Напомним, ранее СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта, сотрудничавшего с врагом. Предатель работал в оккупационном "МВД".
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