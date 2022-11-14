Допомагали купувати військові технології. США оголосили про нові санкції щодо РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Державний департамент США виявили виявлено 14 фізичних та 28 юридичних осіб. Також вісім повітряних суден було визнано заблокованими.

"Сполучені Штати продовжать викривати та порушувати ланцюжки військових поставок Кремля та відмовляти Росії в обладнанні та технологіях, необхідних їй для ведення незаконної війни проти України", - заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

Вона додала, що дії демонструють непохитну відданість Мінфіну переслідуванню людей у всьому світі, які допомагають військовим зусиллям президента РФ Володимира Путіна, та приятельських еліт, які фінансують його режим.

Під обмеження потрапили мережа депутата Ради Федерації РФ Сулеймана Керімова та його родина. США відшукали інформацію про громадянина Швейцарії, який допомагав Керімову відмивати гроші. Також під санкції потрапив російський бізнесмен та інвестор Мурат Алієв. Російський мільярдер Андрій Гур'єв також потрапив під додаткові санкції США.