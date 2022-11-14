Помогали покупать военные технологии. США объявили о новых санкциях в отношении РФ
США объявили о введении санкций в отношении транснациональной сети закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Государственный департамент США выявили 14 физических и 28 юридических лиц. Также восемь воздушных судов были признаны заблокированными.
"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и нарушать цепочки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для ведения незаконной войны против Украины", - заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Она добавила, что действия демонстрируют непреклонную преданность Минфину преследованию людей во всем мире, помогающих военным усилиям президента РФ Владимира Путина, и дружественных элит, финансирующих его режим.
Под ограничения попали сеть депутата Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова и его семья. США нашли информацию о гражданине Швейцарии, который помогал Керимову отмывать деньги. Также под санкции попал российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев. Российский миллиардер Андрей Гурьев также подвергся дополнительным санкциям США.
Напомним, ранее сообщалось, что США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы.
До этого отмечалось, что Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.
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