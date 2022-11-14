Помогали покупать военные технологии. США объявили о новых санкциях в отношении РФ

США объявили о введении санкций в отношении транснациональной сети закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Государственный департамент США выявили 14 физических и 28 юридических лиц. Также восемь воздушных судов были признаны заблокированными.

"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и нарушать цепочки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для ведения незаконной войны против Украины", - заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Она добавила, что действия демонстрируют непреклонную преданность Минфину преследованию людей во всем мире, помогающих военным усилиям президента РФ Владимира Путина, и дружественных элит, финансирующих его режим.

Под ограничения попали сеть депутата Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова и его семья. США нашли информацию о гражданине Швейцарии, который помогал Керимову отмывать деньги. Также под санкции попал российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев. Российский миллиардер Андрей Гурьев также подвергся дополнительным санкциям США.