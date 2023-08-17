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Допомагала ухилянтам. Чиновницю Льотної академії НАУ спіймали на хабарі

Фото: чиновницю Льотної академії НАУ спіймали на хабарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновниця Льотної академії Національного авіаційного університету спіймали на хабарі. Вона допомагала чоловікам уникнути призову до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівниця аспірантури Льотної академії НАУ вимагала 23 тисячі гривень від двох жителів Кіровоградської області. За цю суму вона обіцяла вирішити питання з успішним складанням іспитів для вступу на аспірантуру. Вступ до університету дозволив би уникнути мобілізації.

Жінка отримувала хабар частинами. Викладачку затримали у власному кабінеті після передачі другої частини хабаря у розмірі 11,5 тисяч гривень.

Фігурантці вже оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Незабаром суд обере їй запобіжний захід.

 

Фото: чиновницю Льотної академії НАУ спіймали на хабарі (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили співробітницю Уманського військкомату, яка допомагала чоловікам призовного віку втекти від мобілізації.

Також ДБР спіймало чиновника КМВА, який організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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