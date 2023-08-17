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Помогала уклонистам. Чиновницу Летной академии НАУ поймали на взятке

Фото: чиновницу Летной академии НАУ поймали на взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновницу Летной академии Национального авиационного университета поймали на взятке. Она помогала мужчинам избежать призыва в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководительница аспирантуры Летной академии НАУ требовала 23 тысяч гривен от двух жителей Кировоградской области. За эту сумму она обещала решить вопрос с успешной сдачей экзаменов для поступления на аспирантуру. Поступление в университет позволило бы избежать мобилизации.

Женщина получала взятку по частям. Преподавательницу задержали в собственном кабинете после передачи второй части взятки в размере 11,5 тысячи гривен.

Фигурантке уже объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

 

Фото: чиновницу Летной академии НАУ поймали на взятке (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудницу Уманского военкомата, которая помогала мужчинам призывного возраста сбежать от мобилизации.

Также ГБР поймали чиновника КГВА, организовавшего схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

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