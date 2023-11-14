Допомагала з псевдовиборами за "привілеї". У Вінницькій області затримано колаборантку

Що сталось

Під час псевдовиборів зрадниця обходила приватні оселі місцевих жителів та закликала їх "проголосувати" за кремлівського "кандидата" до окупаційних "законодавчих зборів Запорізької області Росії".

Щоб зібрати необхідну кількість "голосів", зрадницю супроводжували озброєні окупанти, які погрожували людям автоматами у разі відмови брати участь у фейковому плебісциті.

За співпрацю колаборантка отримала 5 тисяч американських доларів в якості грошової винагороди. Зокрема серед "привілеїв" було вільне пересування на тимчасово захопленій частині регіону.

Зрадницю було затримано після її поїздки у Вінницьку область, де вона планувала сховати зароблені грошів у родичів.

Фото: у Вінницькій області затримано колаборантку (ssu.gov.ua)

"За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка Чернігівського району Запорізької області, яка після його захоплення підтримала російських загарбників. За це окупанти запропонували їй стати "секретарем" місцевого "виборчкому РФ". Для "перекваліфікації" колаборантку відправили до Росії на відповідні курси під назвою "організація діяльності виборчої комісії", - додає СБУ.

Що загрожує зрадниці

Колаборантці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Наразі вона перебуває під вартою, розслідування продовжується.