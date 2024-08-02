Допомагає РФ перекидати танки в Україну. СБУ оголосила підозру головному "митнику ДНР"

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Володимира Боєнка - очільника окупаційної "митниці ДНР" у тимчасово захопленій частині території Донецької області.

На цій "посаді" колаборант забезпечує перекидання військової техніки, артозброєння та боєприпасів із Росії на східний фронт України.

Для цього Боєнко передав командуванню збройних сил РФ колишні склади та ангари Донецької митниці загальною площею у тисячі квадратних метрів.

Наразі окупанти використовують захоплені приміщення як транзитні логістичні центри для подальшого переправлення озброєнь, зокрема важкої бронетехніки, на передову.

Що відомо про Боєнка

За даними слідства, до тимчасового захоплення Донецька фігурант був заступником начальника східного регіонального управління Державної митної служби України.

Однак, у квітні 2014 року посадовець пішов на співпрацю з підконтрольними Росії терористами "ДНР", а згодом отримав «призначення» до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там він тривалий час займався вивезенням з тимчасово захопленої частини території регіону до країни-агресора агропромислової, вугільної та металургійної продукції.

Потім у листопаді 2022 року колаборант став очільником окупаційної "митниці" в Донецьку.

Оголошення підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.