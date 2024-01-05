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Працювали на РФ та "очолили" села. Двом жителям Донецької області оголошено підозру у держзраді

П'ятниця 05 січня 2024 16:10
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Працювали на РФ та "очолили" села. Двом жителям Донецької області оголошено підозру у держзраді Ілюстративне фото: жителям Донецької області оголошено підозру у держзраді (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителі Донецької області у 2022 році добровільно погодились співпрацювати з російським військовими під час їх окупації території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, російські війська захопили село Дмитрівка Волноваського району. Там місцевий підприємець обійняв посаду в самопроголошених органах влади.

У червні 2022 року він став "в. о. голови Дмитрівської сільської адміністрації ДНР". Зрадник взяв на себе керівництво фейковим відомством та розпочав перепис населення. Він також приймав заяви й звернення громадян, створюючи тим самим ілюзію ефективної роботи.

Окрім цього до окупаційної влади долучилася секретарка Бердянської сільради Маріупольського району. У листопаді 2022 року вона очолила місцеву "адміністрацію" та почала розпоряджатися фінансовими ресурсами відповідно до погодженого кураторами бюджету.

Фото: жителям Донецької області оголошено підозру у держзраді (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно правоохоронці оголосили про підозру "судді Кіровського міжрайонного суду Донецька". Їй загрожує 15 років в'язниці.

Також українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.

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