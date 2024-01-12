Агітував за окупантів. Син гауляйтера з Харківської області отримав 10 років тюрми

У Харківській області суд визнав громадянина, який організував розміщення на території Шевченківської громади білбордів з агітацією за російських окупантів, винним у колабораційній діяльності. Йому назначили покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України ( СБУ ) та Офіс генерального прокурора .

Зазначається, що зрадник, який співпрацював з російськими загарбниками у період окупації Харківщини, отримав такий реальний термін завдяки доказовій базі спецслужби.

Окрім 10 років тюрми, його також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та надання публічних послуг строком на 15 років, з конфіскацією всього майна.

За даним слідства, зловмисником є 26-річний мешканець селища Шевченкове, який з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України.

Що відомо про справу

"Після захоплення Куп'янського району він підтримав рашистів та погодився очолити "відділ адміністративно-господарського забезпечення" місцевої окупаційної "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.

Фігурант займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку військ країни-агресора та політики Кремля щодо України. Для цього він виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери, розповіли в СБУ.

Крім того, зрадник організовував перевезення на територію РФ приватного майна, яке загарбники намародерили в захоплених селищах району. А за дорученням місцевого гауляйтера він "особисто об'їжджав приватні домоволодіння та агітував людей перейти на бік агресора".

У спецслужбі зауважили, що за це колаборант обіцяв одноразову грошову "винагороду" у 10 тис. російських рублів та "лояльне ставлення з боку окупантів".

Затримання сина гауляйтера

Ворожий поплічник був затриманий СБУ під час спроби втекти на тимчасово окуповану територію на сході України у вересні 2022 року.

В прокуратурі зауважили, що раніше отримала вирок у виді 9 років позбавлення волі за колабораційну діяльність мати засудженого.

"Вона очолювала "організаційно-інформаційний відділ" в окупаційній "адміністрації" в Шевченковому. Його батько нині переховується від українського правосуддя та оголошений у розшук", - розповіли в ОГП.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів

Нагадаємо, раніше у січні стало відомо, що у Києві був затриманий екс-чиновник, який був агентом ФСБ. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. Зрадник, зокрема, пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Також повідомлялося, що перед тим правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Раніше також українському бізнесмену Євгену Черняку було оголошено про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ.