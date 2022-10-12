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Допомагає окупантам. СБУ викрила депутата-колаборанта у Херсонській області

Ілюстративне фото: СБУ викрила депутата-колаборанта у Херсонській області (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Служби безпеки України викрили депутата міськради Олешек (Херсонська область) від забороненої партії "ОПЗЖ", яка співпрацює з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

За даними правоохоронців, чиновник у тимчасово окупованому місті обійняв посаду так званого "першого заступника військово-цивільної адміністрації". Він допомагає росіянам у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачає офісну техніку до окупаційної адміністрації.

Також депутат підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

Співробітники СБУ вже встановили його місцезнаходження та зафіксували маршрути його пересування.

При цьому було затримано ще одного колаборанта в деокупованому Нововоскресенську (Херсонська область). Він підтримував дії російських військ та здавав їм українських активістів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, котрий добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

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Служба безпеки УкраїниХерсонська область