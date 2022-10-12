Помогает оккупантам. СБУ разоблачила депутата-колаборанта в Херсонской области

По данным правоохранителей, чиновник во временно оккупированном городе занял должность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации". Он помогает россиянам в материально-техническом обеспечении, в частности поставляет офисную технику в оккупационную администрацию.

Также депутат подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе.

Сотрудники СБУ уже установили его местонахождение и зафиксировали маршруты его передвижения.

При этом был задержан еще один коллаборант в деоккупированном Нововоскресенске (Херсонская область). Он поддерживал действия российских войск и сдавал им украинских активистов.