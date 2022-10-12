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Помогает оккупантам. СБУ разоблачила депутата-колаборанта в Херсонской области

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Среда 12 октября 2022 17:00
Помогает оккупантам. СБУ разоблачила депутата-колаборанта в Херсонской области Иллюстративное фото: СБУ разоблачила депутата-колаборанта в Херсонской области (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата горсовета Олешек (Херсонская область) от запрещенной партии "ОПЗЖ", который сотрудничает с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

По данным правоохранителей, чиновник во временно оккупированном городе занял должность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации". Он помогает россиянам в материально-техническом обеспечении, в частности поставляет офисную технику в оккупационную администрацию.

Также депутат подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе.

Сотрудники СБУ уже установили его местонахождение и зафиксировали маршруты его передвижения.

При этом был задержан еще один коллаборант в деоккупированном Нововоскресенске (Херсонская область). Он поддерживал действия российских войск и сдавал им украинских активистов.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали мужчину, который добровольно стал сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.

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Служба безопасности Украины Херсонская область
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