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Дополнительный миллиард долларов: НБУ улучшил прогноз по частным переводам в Украину

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).

На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ за январь-ноябрь 2021 года в Украине поступило 13,9 млрд долларов, что на 29% больше, чем годом ранее (10,8 млн долларов). Кроме того, денежные переводы в Украину за 11 месяцев превысили поступления за весь 2020 год (12 млрд долларов).

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Национальный банк Украины