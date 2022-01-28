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Додатковий мільярд доларів: НБУ покращив прогноз із приватних переказів в Україну

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).

На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ за січень-листопад 2021 року в Україну надійшло 13,9 млрд доларів, що на 29% більше, ніж роком раніше (10,8 млн доларів). Крім того, грошові перекази в Україну за 11 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік (12 млрд доларів).

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Національний банк України