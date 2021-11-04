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Дополнительные тонны дипломатии: Кулеба приветствовал визит флагмана ВМС США в Черное море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал визит флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney в Черное море "дополнительными тоннами дипломатии". По его словам, это событие укрепит безопасность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина призывала и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе", - написал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина готова вместе с партнерами работать над укреплением безопасности Черного моря. По его словам, "дополнительные 18,4 тысячи тонн дипломатии" помогут достигнуть эту цель.

Напомним, 4 ноября USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря. В России заявили, что начали следить за действиями корабля ВМС США.

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Соединенные Штаты АмерикиЧерное мореДмитрий Кулеба