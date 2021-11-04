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Додаткові тонни дипломатії: Кулеба привітав візит флагмана ВМС США в Чорне море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав візит флагманського корабля Військово-морських сил США USS Mount Whitney в Чорне море "додатковими тоннами дипломатії". За його словами, ця подія зміцнить безпеку в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Ласкаво просимо, USS Mount Whitney. Україна закликала і рішуче підтримує посилення присутності наших партнерів із США і НАТО в регіоні", - написав міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна готова разом з партнерами працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. За його словами, "додаткові 18,4 тисячі тонн дипломатії" допоможуть досягти цієї мети.

Нагадаємо, 4 листопада USS Mount Whitney увійшов в акваторію Чорного моря. У Росії заявили, що почали стежити за діями корабля ВМС США.

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Сполучені Штати АмерикиЧорне мореДмитро Кулеба