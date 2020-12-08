Дополнительные предметы по ВНО могут стать платными, - Минобразования

Дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными. Министерство образования и науки предлагает для обсуждения соответствующий проект приказа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", - указано в сообщении.

Предлагается уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов тестирования для выпускников, которые не требуют рейтингового результата.

Ожидается, что это поможет уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить итоговую госаттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата тестирования по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

"Прохождение внешнего оценивания: из установленного МОН количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленного МОН количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки", - гласит текст проекта.

Обсуждение документа продлится до 21 декабря.

Отметим, сдать ВНО за счет госбюджета можно по пяти предметам, а в 2021 году в перечень обязательных предметов добавят математику.

Как писало РБК-Украина, участникам отмененного пробного ВНО с 1 июля по 30 ноября вернули 41,907 млн гривен. Средства вернули 171 тыс. 39 участникам.

Напомним, ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года. Регистрация начнется с 1 февраля, основная сессия ВНО - 21 мая.