Участникам отмененного пробного ВНО вернули почти 42 миллиона гривен

Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Участникам отмененного пробного ВНО с 1 июля по 30 ноября 2020 года вернули 41,907 млн гривен. Средства вернули 171 тыс. 39 участникам.

Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

По состоянию на 1 декабря 2020 года Министерство образования и науки Украины совместно с Приватбанком вернули средства за пробное ЗНО 171 тыс. 39 участникам. Всего вернули 41 млн 907 тыс. грн, что составляет 79,9% от общей суммы (52 млн 450 тыс. гривен).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19. Кроме того, 47 тыс. 624 лица не воспользовались своим правом на возврат средств и не обратились к ПриватБанку.

Остаток средств 1 декабря 2020 года Приватбанк вернул в государственный бюджет.

Напомним, что в 2020 году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли тестирование дома: 15 июня по украинскому языку и литературе, а 17 июня по всех другим предметам.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО должно было быть потрачено чуть менее 52,5 миллиона гривен из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.