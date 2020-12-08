Додаткові предмети по ЗНО можуть стати платними, - Міносвіти

Додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення відповідний проект наказу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти", - зазначено в повідомленні.

Пропонується уточнити категорії учасників ЗНО, а також впровадити норми про особливості підготовки, проведення та визначення результатів тестування для випускників, які не вимагають рейтингового результату.

Очікується, що це допоможе зменшити витрати на організацію тестування осіб, які будуть проходити підсумкову державну атестацію у формі ЗНО і не вимагають визначення результату тестування за рейтинговою шкалою 100-200 балів.

"Проходження зовнішнього оцінювання: з встановленої МОН кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету; понад установлену МОН кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки", - свідчить текст проекту.

Обговорення документа триватиме до 21 грудня.

Відзначимо, скласти ЗНО за рахунок держбюджету можна з п'яти предметів, а в 2021 році до переліку обов'язкових предметів додадуть математику.

Як писало РБК-Україна, учасникам скасованого пробного ЗНО з 1 липня по 30 листопада повернули 41,907 млн ​​гривень. Кошти повернули 171 тис. 39 учасникам.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки затвердило графік підготовки і проведення ЗНО 2021 року. Реєстрація розпочнеться з 1 лютого, основна сесія ЗНО - 21 травня.