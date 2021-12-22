Дополнительные поезда из Львова в польский Пшемысль отменили

Польская железная дорога заявила об отмене дополнительных рейсов из Пшемысля во Львов и обратно. Поезда не будут курсировать как минимум до 20 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PKP Intercity.
Поезда из Пшемысля во Львов и обратно не будут курсировать по указанному маршруту как минимум до 20 января 2022 года. Причины такого решения не уточняются.
"ПКП Интерсити сообщает, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года были отменены следующие международные поезда:
В то же время никаких изменений в графике движения пассажирских поездов между Польшей и Украиной нет. Сейчас путешествовать по железной дороге между двумя странами можно поездами:
Также есть рейс №089 Львов – Пшемысль, который совершает "Укрзализныця".
Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники. Это связано с повышенным спросом пассажиров.