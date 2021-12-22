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Дополнительные поезда из Львова в польский Пшемысль отменили

Автор: Ольга Белей

Польская железная дорога заявила об отмене дополнительных рейсов из Пшемысля во Львов и обратно. Поезда не будут курсировать как минимум до 20 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PKP Intercity.

Поезда из Пшемысля во Львов и обратно не будут курсировать по указанному маршруту как минимум до 20 января 2022 года. Причины такого решения не уточняются.

"ПКП Интерсити сообщает, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года были отменены следующие международные поезда:

  1. 19/33020 из Львова в Пшемысль
  2. 20/33023 из Пшемысля в Львов
  3. 27/33004 из Львова в Пшемысль
  4. 28/33007 из Пшемысля в Львов", - говорится в сообщении польского перевозчика.

В то же время никаких изменений в графике движения пассажирских поездов между Польшей и Украиной нет. Сейчас путешествовать по железной дороге между двумя странами можно поездами:

  • №705 Киев - Пшемысль,
  • №715 Киев - Пшемысль,
  • №67 Киев - Варшава,
  • №036 Одесса - Пшемысль.

Также есть рейс №089 Львов – Пшемысль, который совершает "Укрзализныця".

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники. Это связано с повышенным спросом пассажиров.

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Укрзализныця