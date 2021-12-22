Додаткові потяги зі Львова до польського Перемишля скасували

Польська залізниця заявила про скасування додаткових рейсів з Перемишля до Львова і назад. Потяги не курсуватимуть як мінімум до 20 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PKP Intercity.
Потяги з Перемишля до Львова і назад не курсуватимуть за вказаним маршрутом як мінімум до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.
"ПКП Інтерсіті повідомляє, що з 22 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року були скасовані наступні міжнародні поїзди:
Водночас жодних змін у графіку руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна поїздами:
Також є рейс №089 Львів - Перемишль, який здійснює "Укрзалізниця".
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята. Це пов'язано з підвищеним попитом пасажирів.