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Додаткові потяги зі Львова до польського Перемишля скасували

Автор: Ольга Белей

Польська залізниця заявила про скасування додаткових рейсів з Перемишля до Львова і назад. Потяги не курсуватимуть як мінімум до 20 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PKP Intercity.

Потяги з Перемишля до Львова і назад не курсуватимуть за вказаним маршрутом як мінімум до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.

"ПКП Інтерсіті повідомляє, що з 22 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року були скасовані наступні міжнародні поїзди:

  1. 19/33020 зі Львова до Перемишля
  2. 20/33023 з Перемишля до Львова
  3. 27/33004 зі Львова до Перемишля
  4. 28/33007 з Перемишля до Львова", - йдеться в повідомленні польського перевізника.

Водночас жодних змін у графіку руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна поїздами:

  • №705 Київ - Перемишль,
  • №715 Київ - Перемишль,
  • № 67 Київ - Варшава,
  • №036 Одеса - Перемишль.

Також є рейс №089 Львів - Перемишль, який здійснює "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята. Це пов'язано з підвищеним попитом пасажирів.

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