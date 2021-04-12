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Додаткові 2,7 млрд доларів від МВФ можуть піти в резерви України, - Шевченко

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 13:07
Додаткові 2,7 млрд доларів від МВФ можуть піти в резерви України, - Шевченко Фото: Кирило Шевченко чекає на 2,7 млрд доларів від МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ініціатива МВФ щодо додаткової емісії на 650 млрд доларів спрямована на забезпечення ліквідністю світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів фонду. Україна зможе отримати близько 2,73 млрд доларів.

Про це написав голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Зважаючи на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд доларів, що сприятиме нарощенню золотовалютних резервів (ЗВР)", - зазначив він.

За його даними, це дозволить покращити показник композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до близько 98%.

Додаткові 2,7 млрд доларів від МВФ можуть піти в резерви України, - Шевченко

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює виділення 650 млрд доларів для сприяння глобальному відновленню після COVID-19. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва подасть пропозиції до червня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2021 року скоротився на 1,5 млрд доларів до 27 млрд доларів.

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