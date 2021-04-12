Додаткові 2,7 млрд доларів від МВФ можуть піти в резерви України, - Шевченко

Ініціатива МВФ щодо додаткової емісії на 650 млрд доларів спрямована на забезпечення ліквідністю світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів фонду. Україна зможе отримати близько 2,73 млрд доларів.

Про це написав голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook .

"Зважаючи на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд доларів, що сприятиме нарощенню золотовалютних резервів (ЗВР)", - зазначив він.

За його даними, це дозволить покращити показник композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до близько 98%.