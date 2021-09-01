Дополнительное время перед аукционом ОГХК позволит привлечь больше инвесторов, - TI Украины

Отсрочка приватизационного аукциона АО " Объединенная горно-химическая компания " позволит привлечь к торгам больше инвесторов, что гарантирует высокую конкуренцию и рост стоимости объекта от стартовой.

"Как мы знаем, заинтересованность в ОГХК высказывали несколько десятков компаний, из которых 18 подписали с Фондом госимущества NDA и активно изучали информацию о предприятии. Впрочем, для крупных иностранных компаний 60 дней на то, чтобы принять решение, провести внутренние процедуры согласований, найти средства - довольно ограниченный срок, это не быстрый процесс. Особенно учитывая, что стартовая цена объекта - 3,7 млрд грн, которая во время аукциона точно будет расти", - считает исполнительный директор Transparency International Ukraine.

По словам Боровика, новый бизнес-сезон станет дополнительной возможностью для Фонда привлечь к аукциону еще больше компаний. Самим потенциальным участникам эти дополнительные два месяца также позволят принять решение и найти финансирование под актив, который генерирует 4% мировой титановой продукции.

"Первый объект большой приватизации очень важно продать подороже. Определенная отсрочка - не столь существенная проблема. Важнее обеспечить тот результат, который все ждут", - отметил он.