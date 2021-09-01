UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дополнительное время перед аукционом ОГХК позволит привлечь больше инвесторов, - TI Украины

Автор: Наталия Гурковская

Отсрочка приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания" позволит привлечь к торгам больше инвесторов, что гарантирует высокую конкуренцию и рост стоимости объекта от стартовой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

"Как мы знаем, заинтересованность в ОГХК высказывали несколько десятков компаний, из которых 18 подписали с Фондом госимущества NDA и активно изучали информацию о предприятии. Впрочем, для крупных иностранных компаний 60 дней на то, чтобы принять решение, провести внутренние процедуры согласований, найти средства - довольно ограниченный срок, это не быстрый процесс. Особенно учитывая, что стартовая цена объекта - 3,7 млрд грн, которая во время аукциона точно будет расти", - считает исполнительный директор Transparency International Ukraine.

По словам Боровика, новый бизнес-сезон станет дополнительной возможностью для Фонда привлечь к аукциону еще больше компаний. Самим потенциальным участникам эти дополнительные два месяца также позволят принять решение и найти финансирование под актив, который генерирует 4% мировой титановой продукции.

"Первый объект большой приватизации очень важно продать подороже. Определенная отсрочка - не столь существенная проблема. Важнее обеспечить тот результат, который все ждут", - отметил он.

Как сообщалось, перенос аукциона по продаже "Объединенной горно-химической компании", крупнейшего предприятия Европы по добыче титанового сырья, поможет повысить его стартовую цену.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОГХКФГИПриватизация госпредприятий