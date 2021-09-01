Додатковий час перед аукціоном ОГХК дозволить залучити більше інвесторів, - TI Україна

Відтермінування приватизаційного аукціону АТ " Об’єднана гірничо-хімічна компанія " дозволить залучити до торгів більше інвесторів, що гарантує високу конкуренцію та зростання вартості об’єкта від стартової.

"Як ми знаємо, зацікавленість в ОГХК висловлювали кілька десятків компаній, з яких 18 підписали з Фондом держмайна NDA та активно вивчали інформацію про підприємство. Втім, для великих іноземних компаній 60 днів на те, щоб прийняти рішення, провести внутрішні процедури погоджень, знайти кошти - доволі обмежений термін, це не швидкий процес. Особливо враховуючи, що стартова ціна об’єкту - 3,7 млрд грн, яка під час аукціону точно буде зростати", - вважає виконавчий директор Transparency International Ukraine.

За словами Боровика, новий бізнес-сезон стане додатковою можливістю для Фонду залучити до аукціону ще більше компаній. Самим потенційним учасникам ці додаткові два місяці також дозволять прийняти рішення та знайти фінансування під актив, який генерує 4% світової титанової продукції.

"Перший об’єкт великої приватизації дуже важливо продати подорожче. Певне відтермінування - не настільки суттєва проблема. Важливіше забезпечити той результат, на який всі чекають", - зазначив він.