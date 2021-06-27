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Дополнительное повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли. Оно должно было быть в июле

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Воскресенье 27 июня 2021 13:05
Дополнительное повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли. Оно должно было быть в июле Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 1 июля люди, которые старше 75 лет, должны получить дополнительное повышение пенсий. Однако его перенесли на октябрь.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Это связано с отсутствием ресурса. Пенсии планируют повысить на 400 грн.

"На 1 октября мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно", - сказала Лазебная.

Она добавила, что в следующем году "и эти 500 гривен, которые мы платим 85-летним, и 400 гривен 75-летним не будут обесцениваться". Они будут также подлежать индексации.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен.

Также Лазебная напомнила, что для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа.

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