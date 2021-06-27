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Додаткове підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли. Воно мало бути в липні

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Неділя 27 червня 2021 13:05
Додаткове підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли. Воно мало бути в липні Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 1 липня люди, які старші 75 років, мають отримати додаткове підвищення пенсій. Однак його перенесли на жовтень.

Про це розказала міністр соціальної політики Марина Лазебна у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Це пов'язано із відсутністю ресурсу. Пенсії планують підвищити на 400 грн.

"На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.

Вона додала, що в наступному році "і ці 500 гривень, які ми платимо 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися". Вони будуть також підлягати індексації.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень.

Також Лазебна нагадала, що для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу.

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