Додаткове підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли. Воно мало бути в липні

З 1 липня люди, які старші 75 років, мають отримати додаткове підвищення пенсій. Однак його перенесли на жовтень.

Це пов'язано із відсутністю ресурсу. Пенсії планують підвищити на 400 грн.

"На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.

Вона додала, що в наступному році "і ці 500 гривень, які ми платимо 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися". Вони будуть також підлягати індексації.