Дополнительная помощь Украине будет частью долгосрочного пакета поддержки, - Белый дом

Белый дом заявил, что новая помощь Украине, запрошенная президентом Джо Байденом, вероятно, станет частью более долгосрочного пакета, который потребует одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе Байден заявил, что в ближайшее время будет добиваться одобрения Конгресса на дополнительную помощь Украине после объявления военной помощи в размере 800 миллионов долларов.

Напомним, Белый дом назначил отставного генерала Терри Вольфа координатором военной помощи Украине. Он уже присоединился к Совету национальной безопасности.

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