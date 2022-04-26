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Дополнительная помощь Украине будет частью долгосрочного пакета поддержки, - Белый дом

Фото: Белый дом (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Белый дом заявил, что новая помощь Украине, запрошенная президентом Джо Байденом, вероятно, станет частью более долгосрочного пакета, который потребует одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Байден заявил, что в ближайшее время будет добиваться одобрения Конгресса на дополнительную помощь Украине после объявления военной помощи в размере 800 миллионов долларов.

Напомним, Белый дом назначил отставного генерала Терри Вольфа координатором военной помощи Украине. Он уже присоединился к Совету национальной безопасности.

Мы также писали о том, что Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним.

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