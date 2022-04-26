Додаткова допомога Україні буде частиною довгострокового пакету підтримки, - Білий дім

Білий дім заявив, що нова допомога Україні, яку запросив президент Джо Байден, ймовірно, стане частиною більш довгострокового пакету, який вимагатиме схвалення Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня Байден заявив, що найближчим часом буде домагатися схвалення Конгресу на додаткову допомогу Україні після оголошення військової допомоги в розмірі 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Білий дім призначив відставного генерала Террі Вольфа координатором військової допомоги Україні. Він вже приєднався до Ради національної безпеки.

Ми також писали про те, що Британія передасть Україні гаубиці AS90 і тисячі снарядів до них.

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