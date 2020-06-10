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На доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам выделили 2,7 млрд гривен

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 13:51
На доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам выделили 2,7 млрд гривен
Фото: полицейские несут службу во время карантина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нацполиции выделили 2,25 млрд гривен

Кабинет министров выделил 2,7 млрд гривен Министерству внутренних дел на доплаты для непосредственно занятых в борьбе с коронавирусом. Национальной полиции выделили 2,25 млрд гривен.

Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончарченко в своем Telegram.

"В общем - 2701 125,3 тыс. грн, в том числе Аппарату МВД - 171 081,6 тыс. грн... Нацполиции - 2 249861 тыс. грн", - отметил парламентарий.

Фото: документ

Кроме того, правительство выделило 125 105,5 тыс. грн Нацгвардии, 103 774,7 тыс. грн Администрации Государственной пограничной службы и 51 302,5 тыс. грн Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныКоронавирус
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