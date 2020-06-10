ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За боротьбу з COVID-19: на доплати силовикам виділили 2,7 млрд гривень

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 13:52
За боротьбу з COVID-19: на доплати силовикам виділили 2,7 млрд гривень
Фото: поліцейські несуть службу під час карантину (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нацполіції виділили 2,25 млрд гривень

Кабінет міністрів виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для безпосередньо зайнятих у боротьбі з коронавірусом. Національній поліції виділили 2,25 млрд гривень.

Про це написав депутат Верховної ради Олексій Гончарченко у своєму Telegram.

"Загалом - 2 701 125,3 тис. грн, зокрема Апарату МВС - 171 081,6 тис. грн... Нацполіції - 2 249 861 тис. грн", - зазначив парламентар.

Фото: документ

Крім того, уряд виділив 125 105,5 тис. грн Нацгвардії, 103 774,7 тис. грн Адміністрації Державної прикордонної служби та 51 302,5 тис. грн Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, раніше парламент переглянув бюджет на 2020 рік через епідемію COVID-19. Зокрема, були перенаправлені кошти на медичну сферу, доплату медикам і допомогу бізнесу, який постраждав від карантину.

Нагадаємо, Міністерство фінансів не планує вносити додаткові зміни до державного бюджету в разі нових хвиль коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в травні президент України Володимир Зеленський доручив вирішити найближчими днями питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся