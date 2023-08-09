Доплати військовим. Кабмін ухвалив важливе рішення

"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", - сказав Шмигаль.

За його словами, сьогодні, 9 серпня, на позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

"Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тисяч гривень", - пояснив прем'єр.

Також, за його словами, встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тисяч гривень і 2350 гривень відповідно.

"Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави", - підкреслив Шмигаль.

Доплати військовим

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

10 квітня Рада підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень. При цьому рішення ускладнило переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.

Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створили робочу групу для розв'язання цих питань.

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