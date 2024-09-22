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Доплата військовим за поранення на фронті: розмір виплат у 2024 році

Фото: військовим пояснили, від чого залежить сума доплати за поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поранені військові мають право на доплату. У 2024 році максимальний розмір виплати становить до 100 тисяч гривень у місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

Якщо військовий отримав поранення на фронті і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення, то захисник має право щомісяця отримувати до 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди та щомісячну зарплату.

Тобто в період лікування у стаціонарі чи відпустки після тяжкого поранення за захисником зберігається зарплата в розмірі за останньою посадою перед пораненням та додаткової винагороди, незалежно від того, де перебуває твій підрозділ (на передовій, чи ні).

Розмір доплати за поранення залежить від кількості днів виконання бойових (спеціальних) завдань, кількості днів лікування на стаціонарі та перебування у відпустці після тяжкого поранення.

У випадку тяжкого поранення за кожен розмір додаткової виплати становитиме мінімум 3 225,8 гривень (залежно від кількості днів у місяці), а за повний місяць - 100 тисяч гривень.

У випадку нетяжкого поранення за кожен день лікування на стаціонарі - мінімум 3 225,80 гривень (залежно від кількості днів у місяці).

Міноборони наводить приклад можливого нарахування доплат за поранення:

Військовий з 1 по 16 січня брав участь у бойових діях, а потім отримав поранення і з 16 по 25 січня знаходився на лікуванні (травма нетяжка). З 25 по 31 січня перебував на ППД і був звільнений на кілька днів від виконання службових обов’язків.

В такому разі додаткова грошова допомога в лютому становитиме: 100 000/31 = 3 225,80 гривень за один день. (16 днів × 3 225,8 гривень)+ (9 днів × 3 225,8 гривень) = 80 645 гривень.

РБК-Україна раніше розповідало, які є типи виплат для військових та від чого залежить їх розмір.

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