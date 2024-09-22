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Доплата военным за ранения на фронте: размер выплат в 2024 году

Фото: военным объяснили, от чего зависит сумма доплаты за ранение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Раненые военные имеют право на доплату. В 2024 году максимальный размер выплаты составляет до 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Если военный получил ранение на фронте и находится на лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, то защитник имеет право ежемесячно получать до 100 тысяч гривен дополнительного денежного вознаграждения и ежемесячную зарплату.

То есть в период лечения в стационаре или отпуске после тяжелого ранения за защитником сохраняется зарплата в размере по последней должности перед ранением и дополнительное вознаграждение, независимо от того, где находится твое подразделение (на передовой или нет).

Размер доплаты за ранения зависит от количества дней выполнения боевых (специальных) задач, количества дней лечения на стационаре и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.

В случае тяжелого ранения за каждый размер дополнительной выплаты будет составлять минимум 3 225,8 гривен (в зависимости от количества дней в месяце), а за полный месяц - 100 тысяч гривен.

В случае нетяжелого ранения за каждый день лечения на стационаре - минимум 3 225,80 гривен (в зависимости от количества дней в месяце).

Минобороны приводит пример возможного начисления доплат за ранения:

Военный с 1 по 16 января участвовал в боевых действиях, а затем получил ранения и с 16 по 25 января находился на лечении (травма не тяжелая). С 25 по 31 января находился на ППД и был освобожден на несколько дней от исполнения служебных обязанностей.

В таком случае дополнительная денежная помощь в феврале составит: 100 000/31 = 3225,80 гривен за один день. (16 дней × 3 225,8 гривен) + (9 дней × 3 225,8 гривен) = 80 645 гривен.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие типы выплат есть для военных и от чего зависит их размер.

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