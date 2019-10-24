Донской получит должность в новом департаменте ГПУ по делам Майдана

Алексей Донской получит должность заместителя начальника Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом на брифинге заявил замглавы Генеральной прокуратуры - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Чумака, в структуре ГБР будет создано специально управление по расследованию дел Майдана.

"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. Замначальником этого управления будет Алексей Донской - тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", - сообщил Чумак.

Напомним, 21 октября в ГПУ создали новый департамент по делам Майдана. В состав департамента будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Также РБК-Украина сообщало, что главу Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и Алексея Донского, занимавшегося расследованиями дел Майдана, не допустили к переаттестации.