Донор Демпартії США: у Байдена є 4-5 днів на рішення щодо участі в виборах

У чинного президента США Джо Байдена є чотири-п’ять днів, щоб прийняти рішення щодо подальшої участі у виборах після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
Про це заявив Головний донор Демократичної партії та голова Signum Global Advisors Чарльз Маєрс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я думаю, що ми дізнаємося протягом наступних чотирьох-п'яти днів, чи залишається президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, щоб прийняти рішення", - сказав Маєрс.
Він очікує, що більше обраних політиків-демократів публічно закличуть Байдена вийти з перегонів та дозволити комусь іншому балотуватися в президенти США.
За словами донора Демократичної партії, найбільші побоювання надходять від обраних демократів, які займають вразливі місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. На них чекають жорсткі вибори й ризик того, що кандидатура Байдена знизить явку виборців.
"Насправді я чую найбільший тиск і набагато більше паніки (серед політиків - ред.), ніж серед донорів", - додав Маєрс.
Нагадаємо, минулого тижня у Сполучених Штатах Америки пройшли перші передвиборчі дебати між чинним президентом Джо Байденом та колишнім лідером США Дональдом Трампом. Байден їх програв.
Після цього у Демократичній партії розпочалася паніка та обговорення щодо можливої заміни кандидата у президенти.
До того ж представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.
Газета The New York Times сьогодні повідомляла, що сам Байден засумнівався у тому, чи зможе продовжувати брати участь у виборах.
Додамо, що головним кандидатом на заміну Байдена є віцепрезидент США Камала Харріс.
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