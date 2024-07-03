Донор Демпартии США: у Байдена есть 4-5 дней на решение об участии в выборах

"Я думаю, что мы узнаем в течение следующих четырех-пяти дней, остается ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели, чтобы принять решение", - сказал Майерс.

Он ожидает, что больше избранных политиков-демократов публично призовут Байдена выйти из гонки и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты США.

По словам донора Демократической партии, наибольшие опасения поступают от избранных демократов, которые занимают уязвимые места как в Палате представителей, так и в Сенате. Их ждут жесткие выборы и риск того, что кандидатура Байдена снизит явку избирателей.

"На самом деле я слышу наибольшее давление и гораздо больше паники (среди политиков - ред.), чем среди доноров", - добавил Майерс.