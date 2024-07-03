Донор Демпартії США: у Байдена є 4-5 днів на рішення щодо участі в виборах

У чинного президента США Джо Байдена є чотири-п’ять днів, щоб прийняти рішення щодо подальшої участі у виборах після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Про це заявив Головний донор Демократичної партії та голова Signum Global Advisors Чарльз Маєрс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Я думаю, що ми дізнаємося протягом наступних чотирьох-п'яти днів, чи залишається президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, щоб прийняти рішення", - сказав Маєрс.

Він очікує, що більше обраних політиків-демократів публічно закличуть Байдена вийти з перегонів та дозволити комусь іншому балотуватися в президенти США.

За словами донора Демократичної партії, найбільші побоювання надходять від обраних демократів, які займають вразливі місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. На них чекають жорсткі вибори й ризик того, що кандидатура Байдена знизить явку виборців.

"Насправді я чую найбільший тиск і набагато більше паніки (серед політиків - ред.), ніж серед донорів", - додав Маєрс.