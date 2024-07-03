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Донор Демпартии США: у Байдена есть 4-5 дней на решение об участии в выборах

США, Среда 03 июля 2024 22:09
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Донор Демпартии США: у Байдена есть 4-5 дней на решение об участии в выборах Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У действующего президента США Джо Байдена есть четыре-пять дней, чтобы принять решение о дальнейшем участии в выборах после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Об этом заявил Главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я думаю, что мы узнаем в течение следующих четырех-пяти дней, остается ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели, чтобы принять решение", - сказал Майерс.

Он ожидает, что больше избранных политиков-демократов публично призовут Байдена выйти из гонки и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты США.

По словам донора Демократической партии, наибольшие опасения поступают от избранных демократов, которые занимают уязвимые места как в Палате представителей, так и в Сенате. Их ждут жесткие выборы и риск того, что кандидатура Байдена снизит явку избирателей.

"На самом деле я слышу наибольшее давление и гораздо больше паники (среди политиков - ред.), чем среди доноров", - добавил Майерс.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в США прошли первые предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером США Дональдом Трампом. Байден их проиграл.

После этого в Демократической партии началась паника и обсуждение возможной замены кандидата в президенты.

К тому же представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки.

Газета The New York Times сегодня сообщала, что сам Байден усомнился в том, сможет ли продолжать участвовать в выборах.

Добавим, что главным кандидатом взамен Байдена является вице-президент США Камала Харрис.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Демократическая партия США
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