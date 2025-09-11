Донька Кім Чен Ина зміцнила шанси стати наступницею після поїздки до Китаю, - розвідка

Під час візиту до Китаю вісімнадцятирічна Чу Е залишалася в посольстві Північної Кореї та уникала висвітлення у ЗМІ під час своєї поїздки, але, на думку розвідки Південної Кореї, їй вдалося "забезпечити достатню кількість наративу", необхідного для зміцнення її позиції як потенційної наступниці.

"Метою її поїздки було, по суті, частина процесу завершення наративу з урахуванням її наступництва", - вважає розвідка.

Північнокорейські державні ЗМІ показали, як Чу Е супроводжувала Кіма під час його поїздки до Пекіна минулого тижня для участі в військовому параді, що ще більше підігріло спекуляції про те, що вона може бути наступною в черзі на спадкоємство.

На запитання, чи є у Кіма інші діти, окрім Чу Е, яких можна було б вважати потенційним наступником, розвідка зазначила припущення, що інша дитина може мати інвалідність або навчатися за кордоном, але це малоймовірно.

Розвідувальне агентство також оцінило відсутність серйозних проблем зі здоров'ям у Кіма, зазначивши, що його пульс і артеріальний тиск у нормі.

"Кім виконав увесь графік без будь-яких проблем зі здоров’ям. Часом бачили, як він сильно пітнів або задихався під час підйому сходами через ожиріння, але його частота серцевих скорочень і артеріальний тиск оцінюються як нормальні", - повідомили у розвідці.