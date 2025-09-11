Донька Кім Чен Ина зміцнила шанси стати наступницею після поїздки до Китаю, - розвідка

Дочка північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Чу Е, після нещодавньої поїздки до Китаю значно зміцнила свій статус як потенційної наступниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap news.
Під час візиту до Китаю вісімнадцятирічна Чу Е залишалася в посольстві Північної Кореї та уникала висвітлення у ЗМІ під час своєї поїздки, але, на думку розвідки Південної Кореї, їй вдалося "забезпечити достатню кількість наративу", необхідного для зміцнення її позиції як потенційної наступниці.
"Метою її поїздки було, по суті, частина процесу завершення наративу з урахуванням її наступництва", - вважає розвідка.
Північнокорейські державні ЗМІ показали, як Чу Е супроводжувала Кіма під час його поїздки до Пекіна минулого тижня для участі в військовому параді, що ще більше підігріло спекуляції про те, що вона може бути наступною в черзі на спадкоємство.
На запитання, чи є у Кіма інші діти, окрім Чу Е, яких можна було б вважати потенційним наступником, розвідка зазначила припущення, що інша дитина може мати інвалідність або навчатися за кордоном, але це малоймовірно.
Розвідувальне агентство також оцінило відсутність серйозних проблем зі здоров'ям у Кіма, зазначивши, що його пульс і артеріальний тиск у нормі.
"Кім виконав увесь графік без будь-яких проблем зі здоров’ям. Часом бачили, як він сильно пітнів або задихався під час підйому сходами через ожиріння, але його частота серцевих скорочень і артеріальний тиск оцінюються як нормальні", - повідомили у розвідці.
Зауважимо, що минулого тижня Кім здійснив свій перший візит до Китаю з 2019 року, щоб відвідати масштабний військовий парад у Пекіні, стоячи поруч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, дебютувавши на багатосторонній дипломатичній арені.
На полях параду Кім провів окремі двосторонні переговори з обома політиками.
Його візит до Китаю розглядався як стратегічний крок для зміцнення його влади вдома, позбавлення від іміджу ізольованого правителя та підкреслення поглиблення зв'язків з Китаєм та Росією проти Заходу.
Нагадаємо, що з 31 серпня до 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь пройшов саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). У ньому брали участь понад 20 світових лідерів.
Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін презентував на саміті ШОС власний сценарій світового устрою після війни.
На саміт також прибув російський диктатор Володимир Путін. У Тяньцзіні його особисто зустрів китайський лідер Сі Цзіньпін. Глава кремля пробуде у Китаї 4 дні.