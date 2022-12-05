У Донецьку вночі пролунали сильні вибухи. У центрі міста були "прильоти" (фото)

У ніч проти 5 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в центрі міста спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи у центрі міста пролунали близько 03:00. За попередніми даними, були "прильоти", внаслідок яких сталося кілька пожеж.
Чи є постраждалі, поки що незрозуміло, проте кілька будівель отримали значні пошкодження.
Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранення отримали дві людини.
Крім того, росіяни завдали ударів по Кривому Розі. Одна людина загинула і ще троє отримали поранення.
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