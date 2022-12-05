В Донецке ночью прогремели мощные взрывы. В центре города были "прилеты" (фото)
В ночь на 5 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В результате чего в центре города вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в центре города прогремели около 03:00. По предварительным данным, были "прилеты", вследствие которых произошло несколько пожаров.
Есть ли пострадавшие, пока непонятно, однако несколько зданий получили значительные повреждения.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области, вследствие чего ранения получили два человека.
Кроме того, россияне нанесли удары по Кривому Рогу. Один человек погиб и еще трое получили ранения.
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