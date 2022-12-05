В Донецке ночью прогремели мощные взрывы. В центре города были "прилеты" (фото)

В ночь на 5 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В результате чего в центре города вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в центре города прогремели около 03:00. По предварительным данным, были "прилеты", вследствие которых произошло несколько пожаров.

Есть ли пострадавшие, пока непонятно, однако несколько зданий получили значительные повреждения.