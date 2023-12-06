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У Донецьку вибухи, в одному з районів сильне задимлення (фото, відео)

Фото: у Донецьку 6 грудня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали в окупованому Донецьку у середу, 6 грудня. В одному з районів міста сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Донецьку пролунали після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста.

Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Його видно з різних точок міста. 

 

Причини пожежі та де саме вона спалахнула - поки невідомо. Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що загоряння досить масштабне.

 

Ситуація у Донецьку

Донецьк знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.

Українська влада та військові наголошують, що не атакують цивільних, а лише знищує російських окупантів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року окупанти повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також окупанти ввели "воєнну цензуру", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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