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В Донецке взрывы, в одном из районов сильное задымление (фото, видео)

Фото: в Донецке 6 декабря прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в оккупированном Донецке в среду, 6 декабря. В одном из районов города сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Донецке раздались после 15:00. Их слышали в Буденновском и Ленинском районах города.

После этого жители заметили в Буденновском районе черный дым. Он виден с разных точек города.

 

Причины пожара и где именно он вспыхнул - пока неизвестно. Но по опубликованным в сети кадрами можно сделать вывод, что возгорание достаточно масштабное.

 

Ситуация в Донецке

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. В последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

Украинские власти и военные подчеркивают, что не атакуют гражданских, а только уничтожают российских оккупантов.

Напомним, в сентябре 2023 года оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также оккупанты ввели "военную цензуру", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.

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