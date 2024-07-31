У Донецьку вибухи: над містом дим, у мережі пишуть про нібито збитий вертоліт

Вибухи у Донецьку пролунали сьогодні зранку. У місті помітили дим, у мережі повідомляли про пожежу. Також у соцмережах писали про роботу російської протиповітряної оборони над Донецьком та Макіївкою.

В українських Telegram-каналах повідомляли про нібито "прильоти" по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Саме там помітили стовп чорного диму.

Фото: у Донецьку помітили дим після вибухів (t.me/itsdonetsk)

Також була інформація, що в Пролетарському районі було влучання у російський військовий вертоліт. За неофіційними даними, уламки від гелікоптера падали за декілька кілометрів від вибуху.