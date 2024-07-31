В Донецке взрывы: над городом дым, в сети пишут о якобы сбитом вертолете

Взрывы в Донецке раздались сегодня утром. В городе заметили дым, в сети сообщали о пожаре. Также в соцсетях писали о работе российской противовоздушной обороны над Донецком и Макеевкой.

В украинских Telegram-каналах сообщали о якобы "прилетах" по базам оккупантов в Пролетарском районе Донецка. Именно там заметили столб черного дыма.

Фото: в Донецке заметили дым после взрывов (t.me/itsdonetsk)

Также была информация, что в Пролетарском районе было попадание в российский военный вертолет. По неофициальным данным, обломки от вертолета падали в нескольких километрах от взрыва.