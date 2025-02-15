В Донецке и Луганской области закрываются учебные заведения: ЦНС назвало причину

Во временно оккупированном Донецке и Луганской области ситуация с распространением острых респираторных вирусных инфекций и гриппа приобретает критический характер. В связи с этим там вынуждены закрываться учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, в Донецке по меньшей мере 15 учебных заведений полностью переведены на дистанционное обучение из-за массовых заболеваний среди учащихся. Кроме того, вынуждены прекратить обучение 11 школ.

Похожая ситуация происходит и в оккупированной Луганской области. Там из-за резкого роста заболеваемости был приостановлен учебный процесс в 10 школах, а также в более 120 классах 45 школ. По словам местных жителей, дети возвращаются домой из школ с кашлем, болью в горле и температурой, которая не сбивается.

Однако ситуация еще более критическая. На оккупированных территориях острый дефицит квалифицированных медработников, поскольку большинство врачей выехали на подконтрольные Украине территории, отказавшись работать под оккупацией. Кроме того, больницы на захваченных россиянами территориях не обеспечены необходимыми документами, а качество доступных лекарств вызывает сомнения.

"Эта ситуация является ярким примером того, что РОА не в состоянии решить проблему нехватки медицинских кадров и обеспечить детей даже базовой медицинской помощью. Оккупанты продолжают тратить огромные ресурсы на захватническую войну против Украины, оставляя гражданское население ВОТ на произвол судьбы", - говорится в сообщении.